Первая собственная ракета Южной Кореи "Нури" не смогла вывести на орбиту макет спутника. Об этом сообщает Yonhap.

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По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, ракета достигла заданной высоты 700 км, взлетев с единственного в стране космодрома Наро.

Мун подчеркнул, что все три ступени ракеты сработали и макет спутника, скорее всего, был успешно запущен с нее, но не смог остаться на орбите.

Южная Корея попытается устранить недостатки и вывести полезную нагрузку на орбиту во время следующего пуска, который запланирован на май 2022 года.

СПРАВКА. "Нури" – трехступенчатая 200-тонная ракета высотой 47,2 м и диаметром 3,5 м, работающая на авиакеросине Jet A-1 и жидком кислороде. Первая ступень оснащена четырьмя двигателями KRE-075 SL с тягой 266,4 т и удельным импульсом 289,1 с, вторая – одним KRE-075 Vac с более широким соплом (80,4 т/315,4 с), третья – одним KRE-007 (7 т/325,1 с). Плановая грузоподъемность – 1,5 т на НОО от 600 до 800 км и 2,6 т на 300 км. Дальнейшая модернизация, по задумке инженеров, даст возможность увеличить грузоподъемность до 2,8 т. . "Нури" – трехступенчатая 200-тонная ракета высотой 47,2 м и диаметром 3,5 м, работающая на авиакеросине Jet A-1 и жидком кислороде. Первая ступень оснащена четырьмя двигателями KRE-075 SL с тягой 266,4 т и удельным импульсом 289,1 с, вторая – одним KRE-075 Vac с более широким соплом (80,4 т/315,4 с), третья – одним KRE-007 (7 т/325,1 с). Плановая грузоподъемность – 1,5 т на НОО от 600 до 800 км и 2,6 т на 300 км. Дальнейшая модернизация, по задумке инженеров, даст возможность увеличить грузоподъемность до 2,8 т. Смотреть фото.

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Денис Юдин

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