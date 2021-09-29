Европейская Южная Обсерватория показала видео, составленное из серии изображений центра нашей галактики Млечный Путь, на котором видно светящееся "облачко" газа, быстро падающее в сторону сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.
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Кадры сделаны с помощью Очень Большого Телескопа ESO в период с 2002 по 2011 годы.
Газовое облако G2 имеет массу около трех земных. По расчетам, к концу 2013 года оно должно было достигнуть перицентра в 3000 радиусах горизонта событий от черной дыры (~36 световых часов). G2 избежал попадания в черную дыру. Часть ученых не считают этот объект газовым облаком.
Смотрите видео: Сделан сверхподробный снимок центра Млечного Пути
Вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, которая примерно в 4,31 млн раз тяжелее Солнца и находится в 26 000 световых лет от Земли, вращаются несколько десятков звезд. Они время от времени сближаются с центральным объектом и проходят на "опасной" от него дистанции, ускоряясь и замедляясь в зависимости от расстояния до черной дыры. Это также в какой-то мере видно на кадрах.
Съемки этого региона затруднены не только большим расстоянием, но в первую очередь тем, что центр Галактики окружен газопылевыми облаками, непроницаемыми для волн видимого света.
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