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Падение газового облака в сторону сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 08:50
Черная дыра (иллюстрация — spaceexploration92.com)
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Европейская Южная Обсерватория показала видео, составленное из серии изображений центра нашей галактики Млечный Путь, на котором видно светящееся "облачко" газа, быстро падающее в сторону сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.

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Кадры сделаны с помощью Очень Большого Телескопа ESO в период с 2002 по 2011 годы.

Газовое облако G2 имеет массу около трех земных. По расчетам, к концу 2013 года оно должно было достигнуть перицентра в 3000 радиусах горизонта событий от черной дыры (~36 световых часов). G2 избежал попадания в черную дыру. Часть ученых не считают этот объект газовым облаком. 

Смотрите видео: Сделан сверхподробный снимок центра Млечного Пути

Вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, которая примерно в 4,31 млн раз тяжелее Солнца и находится в 26 000 световых лет от Земли, вращаются несколько десятков звезд. Они время от времени сближаются с центральным объектом и проходят на "опасной" от него дистанции, ускоряясь и замедляясь в зависимости от расстояния до черной дыры. Это также в какой-то мере видно на кадрах.

СПРАВКАЧерная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при сильнейшем вращении до сверхвысоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов и излучения.

Съемки этого региона затруднены не только большим расстоянием, но в первую очередь тем, что центр Галактики окружен газопылевыми облаками, непроницаемыми для волн видимого света.

Смотрите видео: Загадочные кольца вокруг черной дыры V404 Cygni. Ученые выяснили, что это такое

Евгений Пилипенко
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