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Рядом с нами в космосе обнаружен пустой "пузырь": у астрономов есть теория, что это такое видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 14:32
Скриншот из видеозаписи
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Астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики по данным с орбитального телескопа Gaia смоделировали 3D-карты пылегазовых туманностей относительно неподалеку – в 700 световых годах от нашего Солнца, и заметили в них масштабную полость. Ее диаметр – около 500 световых лет, пишут в Astrophysical Journal Letters.

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Вокруг "пустоты" – туманности Персея и Тельца с молодыми звездами и зонами звездообразования. Авторы полагают, что эти "облака" появились вследствие ударной волны от вспышки или вспышек сверхновых.

Как образовалась полость, четкого понимания нет, однако ученые склоняются к гипотезам, что это:

а) результат взрыва сверхновой в центре этого "пузыря", из-за чего газ был "вытолкнут" вовне;
б) результат нескольких поочередных взрывов сверхновых в течение последних 6–22 млн лет.

Смотрите видео: Ученые показали визуально ошеломляющую модель рождения звезд

Вторая гипотеза предпочтительнее, считают авторы.

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"Ударная волна раздула расширяющуюся оболочку из сжатого охлажденного газа, что потенциально привело к образованию молекулярных облаков Тельца и Персея. Это указывает на положительный аспект обратной связи между звездами и сверхновой, способствующий образованию облаков и звездообразованию", – отметили они.

Смотрите видео: Падение газового облака в сторону сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути

 

Евгений Пилипенко
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