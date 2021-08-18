Астрономы нашли гигантский "шип" в одном из рукавов нашей Галактики: что это такое

Ученые обнаружили ранее неизвестную особенность нашей Галактики: группа молодых звезд и звездообразующих газовых облаков "торчит" из одного из спиральных рукавов Млечного Пути, по выражению NASA, "словно заноза из доски".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эта формация имеет протяженность около 3000 световых лет. Астрономы отметили, что это первая крупная структура, ориентация которой резко отличается от ориентации рукава Стрельца.

Наука имеет лишь приблизительное представление о размере и форме рукавов Млечного Пути, так как невозможно увидеть полную структуру: Земля находится внутри нее. Это все равно, что стоять посреди Майдана в Киеве и пытаться нарисовать карту Печерского района.

Смотрите видео: Загадочные кольца вокруг черной дыры V404 Cygni. Ученые выяснили, что это такое

Считается, что молодые звезды и туманности точно соответствуют форме рукавов, в которых они находятся.

"Большинство моделей предполагают, что рукав Стрельца образует спираль с углом наклона около 12 градусов, но структура, которую мы исследовали, выделяется под углом почти 60 градусов", – пишут астрономы.

"Заноза" в Млечном Пути содержит четыре туманности: Орла, Омега, Тройную и туманность Лагуна. В 1950-х группа астрономов произвела грубые измерения расстояний до некоторых звезд в этих туманностях и смогла сделать вывод о существовании рукава Стрельца. В целом их работа предоставила одни из первых свидетельств спиральной структуры нашей галактики.

Астрономы пока не до конца понимают, что вызывает образование спиральных рукавов в галактиках наподобие нашей.

"Это напоминание, что существует много неопределенностей относительно крупномасштабной структуры Млечного Пути", – пишут авторы.

Обнаружены ранее неизвестные "мостики" темной материи между галактиками.

Что произойдет, если Земля внезапно перестанет вращаться. Будет жутко, объясняют ученые.

Читайте также: 24 сентября 2182-го – потенциальный "конец света" из-за астероида. NASA говорит – вряд ли

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.