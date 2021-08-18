UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Астрономы нашли гигантский "шип" в одном из рукавов нашей Галактики: что это такое

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 15:01
Астрономы нашли гигантский
Коллаж упомянутых в новости туманностей (фото - NASA)

Ученые обнаружили ранее неизвестную особенность нашей Галактики: группа молодых звезд и звездообразующих газовых облаков "торчит" из одного из спиральных рукавов Млечного Пути, по выражению NASA, "словно заноза из доски".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эта формация имеет протяженность около 3000 световых лет. Астрономы отметили, что это первая крупная структура, ориентация которой резко отличается от ориентации рукава Стрельца.

Наука имеет лишь приблизительное представление о размере и форме рукавов Млечного Пути, так как невозможно увидеть полную структуру: Земля находится внутри нее. Это все равно, что стоять посреди Майдана в Киеве и пытаться нарисовать карту Печерского района.

Смотрите видео: Загадочные кольца вокруг черной дыры V404 Cygni. Ученые выяснили, что это такое

Считается, что молодые звезды и туманности точно соответствуют форме рукавов, в которых они находятся.  

"Большинство моделей предполагают, что рукав Стрельца образует спираль с углом наклона около 12 градусов, но структура, которую мы исследовали, выделяется под углом почти 60 градусов", – пишут астрономы.

Изображение Галактики, как ее представляет современная наука

"Заноза" в Млечном Пути содержит четыре туманности: Орла, Омега, Тройную и туманность Лагуна. В 1950-х группа астрономов произвела грубые измерения расстояний до некоторых звезд в этих туманностях и смогла сделать вывод о существовании рукава Стрельца. В целом их работа предоставила одни из первых свидетельств спиральной структуры нашей галактики.

Астрономы пока не до конца понимают, что вызывает образование спиральных рукавов в галактиках наподобие нашей.

"Это напоминание, что существует много неопределенностей относительно крупномасштабной структуры Млечного Пути", – пишут авторы.

Нажмите, чтобы увеличить

Читайте также: 24 сентября 2182-го – потенциальный "конец света" из-за астероида. NASA говорит – вряд ли

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
космос исследование астрономия галактика открытие млечный путь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 