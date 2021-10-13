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90-летний актер-капитан из Star Trek слетал в космос на корабле Безоса: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 20:17
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Корабль New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса совершил второй успешный суборбитальный полет, в космос слетал Уильям Шетнер – актер культового сериала Star Trek ("Звездный путь"). Компания Blue Origin вела трансляцию происходящего.

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90-летний Шетнер сыграл роль капитана Кирка в оригинальном сериале Star Trek. Сегодня он стал самым старшим человеком побывавшим в космосе.

За полетом можно было следить в прямом эфире.

"Капсула приземлилась Поздравляем дома команду #NS18!" – сообщила Blue Origin в Twitter.

На пресс-конференции после возвращения капсулы на Землю Шетнер признался, что симуляция запуска при подготовке команды не отражает настоящий опыт полета в космос, и он не был готов к тому, что почувствовал в ракете.

"Каждый человек в мире должен это сделать. Увидеть, как мимо проносится голубое небо, и потом ты смотришь в черноту – это что-то", – сказал актер и поблагодарил Безоса за эту возможность.

Вместе с Шетнером на борту корабля были Крис Бошуизен, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, а также соучредитель спутниковой компании Planet Labs и соучредитель исследовательской платформы Medidata Solutions Глен де Вриз, которые оплатили полет.

90-летний актер-капитан из Star Trek слетал в космос на корабле Безоса: видео

Ракета New Shepard стартовала с площадки в западной части Техаса. Полет в космос длился 10 минут. Экипаж три минуты находился в невесомости. Потом капсула открыла парашют и приземлилась неподалеку от места запуска, передает AP.

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Наталия Медведева
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