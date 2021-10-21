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Южная Корея запускает свою первую ракету. Их общий с Россией проект застопорился – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 08:20
Ракета Nuri (фото — Korea Aerospace Research Institute)
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Предварительно на 10:00 утра 21 октября с площадки LC-2 в Космическом центре Наро у самой южной оконечности Корейского полуострова Южная Корея намеревается осуществить испытательный орбитальный запуск первой собственной ракеты. Трансляцию будет вести YouTube-канал Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).

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KSLV-II Nuri (누리, в переводе – "мир") – наследница KSLV-I Naro, которую разработали в начале-середине нулевых вместе с россиянами (на основе конструкции "Ангары"). "Наро" дважды потерпела неудачу с запусками при одном успешном в 2013 году.

Южнокорейцы создавали свой носитель с 2010 года, на проект выделено около $1,8 млрд. Позднее правительство поставило задачу "брать пример" со SpaceX Илона Маска. Над ним трудились около 30 крупных компаний, а в целом – около 500 сотрудников из 300 компаний, пишет Korea Times.

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KSLV-II будет первой ракетой страны на рынке коммерческих услуг вывода спутников на орбиту. Ценник запуска – в районе $30 млн, что меньше, чем у конкурентов в Азии.

СПРАВКА. "Нури" – трехступенчатая 200-тонная ракета высотой 47,2 м и диаметром 3,5 м, работающая на авиакеросине Jet A-1 и жидком кислороде. Первая ступень оснащена четырьмя двигателями KRE-075 SL с тягой 266,4 т и удельным импульсом 289,1 с, вторая – одним KRE-075 Vac с более широким соплом (80,4 т/315,4 с), третья – одним KRE-007 (7 т/325,1 с). Плановая грузоподъемность – 1,5 т на НОО от 600 до 800 км и 2,6 т на 300 км. Дальнейшая модернизация, по задумке инженеров, даст возможность увеличить грузоподъемность до 2,8 т. Смотреть фото.

Разработанную полностью самостоятельно KSLV-II корейцы запускают в 472 км на юг от Сеула с макетом полезной нагрузки в 1,5 тонны на 700 км.

Миссия рассчитана на 16 минут.

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Первый коммерческий запуск запланирован на май 2022 года.

Если тест-запуск будет успешным, Корея станет седьмой страной, запустившей отечественную ракету (в клубе – СССР, США, Франция, Китай, Япония и Индия), способную вывести спутник весом более 1 тонны на орбиту.

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Евгений Пилипенко
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южная корея технологии космос запуск ракета орбита Nuri KSLV-II
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