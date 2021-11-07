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"В космосе много мелких проблем". Астронавты МКС полетят на Землю в подгузниках

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 00:15
Фото: NASA

Астронавтам, которые 7 ноября отправятся на Землю с Международной космической станции, придется использовать подгузники из-за поломки туалета в их капсуле. Об этом сообщает AP.

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Астронавт NASA Меган Макартур охарактеризовала сложившуюся ситуацию как неоптимальную, но управляемую. Она и три ее члена экипажа проведут 20 часов в капсуле SpaceX с момента закрытия люков до запланированного приводнения на утро 8 ноября. Из-за неисправности туалета астронавтам придется лететь в подгузниках.

"Космический полет полон множества мелких проблем, – сказала она во время пресс-конференции с орбиты. – Нас это не слишком беспокоит".

Французский астронавт Томас Песке, который вернется с Макартур, рассказал, что им пришлось столкнуться с утечкой в ​​туалете – когда они подняли панели в капсуле SpaceX, то обнаружили там лужи мочи.

Инженеры определили, что моча не повредила конструкцию и капсула безопасна для обратного пути.

Астронавтам придется полагаться на то, что NASA описывает как впитывающее "нижнее белье".

Как сообщили в NASA, космический корабль Crew Dragon, получивший название Endeavour, должен отстыковаться от МКС в 13:05 7 ноября, и приводнится у побережья Флориды не ранее 8 ноября 7:14 по местному времени. 

Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Аки Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке завершат свою миссии, проведя в космосе 199 дней.

Космический корабль привезет на Землю около 240 кг оборудования и резултатов научных исследований.

Endeavour автономно отстыкуется и выполнит маневр облета, чтобы сфотографировать внешнюю часть МКС. После завершения маневра космический корабль Crew Dragon будет стремиться к приводнению в одной из семи целевых зон в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды.

У NASA и SpaceX также есть резервная возможность расстыковки и приводнения, доступная в понедельник, 8 ноября, на случай плохой погоды.

После приводнения Crew-2, миссия NASA SpaceX Crew-3 планируется к запуску не ранее 21:03 10 ноября.

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Наталия Медведева
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мкс космос nasa
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