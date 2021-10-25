"Немного цвета": Астронавт ESA снял Крым из космоса: на фото попало Лемурийское озеро

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сфотографировал Крым из космоса, пребывая с миссией на Международной космической станции. Снимок украинского полуострова он опубликовал в Twitter.

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Песке показал фото Лемурийского озера, которое известно своим ярким розовым цветом и повышенной соленостью, из-за чего его сравнивают с Мертвым морем в Израиле.

"На снимке – соленые озера на Крымском полуострове. Немного цвета в эту субботу", – написал Песке.

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СПРАВКА. Лемурийское озеро находится на границе Херсонской области и оккупированного Россией Крыма. Такой цвет воды объясняется тем, что в озере обитают водоросли Дуналиелла солоноводна: они насыщают воду природным антиоксидантом бета-каротином, из-за чего она и становится розовой. Вода озера обладает лечебными свойствами, а грязи насыщены различными микроэлементами. Озеро популярно среди туристов – считается, что вода здесь помогает в лечении и профилактике самых разнообразных заболеваний – от проблем с кожей до работы суставов и внутренних органов.

В июле 2021-го Песке запечатлел на фото сход с орбиты и разрушение связки "модуль Пирс/корабль Прогресс МС-16".

Несколько недель назад Песке показал фото Киева, сделанные из космоса: на них выделяется "Олимпийский", видно вихри Днепра.

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Оксана Житнюк

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