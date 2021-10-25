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"Немного цвета": Астронавт ESA снял Крым из космоса: на фото попало Лемурийское озеро

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 00:21
Крым (Фото - Twitter Тома Песке)

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сфотографировал Крым из космоса, пребывая с миссией на Международной космической станции. Снимок украинского полуострова он опубликовал в Twitter.

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Песке показал фото Лемурийского озера, которое известно своим ярким розовым цветом и повышенной соленостью, из-за чего его сравнивают с Мертвым морем в Израиле. 

"На снимке – соленые озера на Крымском полуострове. Немного цвета в эту субботу", – написал Песке.

"Немного цвета": Астронавт ESA снял Крым из космоса: на фото попало Лемурийское озеро

Нажмите на фото, чтобы увеличить:

"Немного цвета": Астронавт ESA снял Крым из космоса: на фото попало Лемурийское озеро

Нажмите на фото, чтобы увеличить:

"Немного цвета": Астронавт ESA снял Крым из космоса: на фото попало Лемурийское озеро

СПРАВКА. Лемурийское озеро находится на границе Херсонской области и оккупированного Россией Крыма. Такой цвет воды объясняется тем, что в озере обитают водоросли Дуналиелла солоноводна: они насыщают воду природным антиоксидантом бета-каротином, из-за чего она и становится розовой. Вода озера обладает лечебными свойствами, а грязи насыщены различными микроэлементами. Озеро популярно среди туристов – считается, что вода здесь помогает в лечении и профилактике самых разнообразных заболеваний – от проблем с кожей до работы суставов и внутренних органов.

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Оксана Житнюк
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Крым космос мкс астронавт Тома Песке Лемурийское озеро
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