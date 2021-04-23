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23.04.2021, 12:29

"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото

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"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото
"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото
"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото"Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото

Находящийся на Международной космической станции астронавт NASA Майк Хопкинс опубликовал фото Земли из космоса.

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На одном из кадров видно облака, которые расположились в форме, напоминающей сердце. На других фото запечатлены острова, напоминающий дракона горный хребет и панорама океана.

Астронавт не уточнил, какие именно области Земли сфотографировал, однако написал: "Я уверен, что у меня лучший вид в галактике! Из всех планет во Вселенной Земля, безусловно, моя любимая".

Хопкинс также написал, что с нетерпением ждет возвращения домой через неделю. Он находится на МКС с 17 ноября 2020-го, прилетел на станцию как командир первого операционного полета корабля компании SpaceX Crew Dragon "Resilience".  

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  • Сегодня на корабле Crew Dragon на МКС должны отправится четыре астронавта. Трансляцию запуска смотрите здесь

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Теги: nasa, космос, фото, мкс, астронавт, майк хопкинс
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