Астронавт МКС снял Киев из космоса: выделяется "Олимпийский", видно вихри Днепра – фото

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сфотографировал Киев из космоса, находясь на Международной космической станции. Снимки правого берега столицы Украины и Днепра в районе Киевского моря он опубликовал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Киев и красивые вихри реки вверх по течению", – описал снимок Киевского моря Песке. Он вспомнил, что прошлой зимой также снимал Киев – и Днепр был полностью белым.

Нажимайте на фото, чтобы увеличить

Кроме Днепра, астронавт сфотографировал и правый берег Киева. На этом снимке ярким белым овалом выделяется НСК "Олимпийский". Также Песке запечатлел город в целом.

Смотрите также: Украино-американская ракета унесла в космос безмозглое существо: видео миссии S.S. Onizuka

В июле Песке запечатлел на фото сход с орбиты и разрушение связки "модуль Пирс/корабль Прогресс МС-16".

Смотрите также: "Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.