UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Астронавт МКС снял Киев из космоса: выделяется "Олимпийский", видно вихри Днепра – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 07:47
Астронавт МКС снял Киев из космоса: выделяется
Вид на Киев из космоса (фото 6 - Thomas Pesquet, Twitter)

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Тома Песке сфотографировал Киев из космоса, находясь на Международной космической станции. Снимки правого берега столицы Украины и Днепра в районе Киевского моря он опубликовал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Киев и красивые вихри реки вверх по течению", – описал снимок Киевского моря Песке. Он вспомнил, что прошлой зимой также снимал Киев – и Днепр был полностью белым.

Нажимайте на фото, чтобы увеличить

Астронавт МКС снял Киев из космоса: выделяется "Олимпийский", видно вихри Днепра – фото

Кроме Днепра, астронавт сфотографировал и правый берег Киева. На этом снимке ярким белым овалом выделяется НСК "Олимпийский". Также Песке запечатлел город в целом.

Смотрите также: Украино-американская ракета унесла в космос безмозглое существо: видео миссии S.S. Onizuka

Астронавт МКС снял Киев из космоса: выделяется "Олимпийский", видно вихри Днепра – фото

Астронавт МКС снял Киев из космоса: выделяется "Олимпийский", видно вихри Днепра – фото

Астронавт МКС снял Киев из космоса: выделяется "Олимпийский", видно вихри Днепра – фото

Смотрите также: "Лучший вид в галактике". Астронавт NASA снял из космоса облака в форме сердца – фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев космос мкс днепр нск олимпийский Тома Песке киевское море
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 