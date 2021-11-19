Сегодня, 19 ноября ориентировочно в 09:09 по Киеву, американская космическая компания Astra Space попытается запустить с мыса Кадьяк на Аляске свою ракету тест-миссии STP-27AD2 для Вооруженных сил США. Носитель с кодовым названием LV0007 высотой чуть меньше 13 м не несет полезную нагрузку: под обтекателем – ее макет.

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Первый запуск компании в сентябре 2020-го был неудачным – после нескольких десятков секунд полета ракета упала из-за проблем с авионикой.

Во время второй миссии в декабре 2020 года ракета достигла космоса, но за 15 секунд до достижения орбитальной скорости у нее закончился керосин. Разгонный блок достиг апогея ~390 км, но не смог выйти на устойчивую промежуточную орбиту: не хватило совсем немного скорости – вместо 7,68 км/с было 7,2 км/с.

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Третья попытка (LV006) была предпринята 28 августа 2021-го.

Из-за того, что один из пяти двигателей Delphin первой ступени вышел из строя сразу же после запуска, у ракеты случилось горизонтальное скольжение со стартовой площадки, но через несколько секунд остальные двигатели скомпенсировали вектор тяги, выпрямили траекторию и подняли ракету. Тем не менее из-за этих проблем миссию прекратили спустя 2,5 минуты полета.

Ракета Rocket намного меньше не только Falcon 9 SpaceX или даже Electron Rocket Lab. Однако компания Криса Кемпа, основанная в 2016 году, намерена в перспективе обеспечивать более быстрые запуски малых спутников по относительно низкой цене. То есть, конкурировать с компаниями вроде Virgin Orbit.

Сборочный цех Astra Space:

Евгений Пилипенко

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