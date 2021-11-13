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Астронавт Blue Origin, бизнесмен Глен де Фрис погиб в авиакатастрофе

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 00:36
Астронавт Blue Origin, бизнесмен Глен де Фрис погиб в авиакатастрофе - Фото
Глен де Фрис (Фото: Blue Origin)

Бизнесмен Глен де Фрис, летавший в космос месяц назад, погиб при крушении самолета недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщает CNN.

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Один из астронавтов Blue Origin, 49-летний де Фрис, летал в космос в октябре вместе с актером Уильямом Шетнером и еще двумя членами экипажа. Он был одним из оплативших этот полет.

11 ноября де Фрис погиб в результате крушения легкомоторного самолета в штате Нью-Джерси.

Полиция штата сообщает, что самолет упал в лесу в четверг днем ​​в городке Хэмптон, примерно в 65 км к северо-западу от Нью-Йорка.

В записях FAA говорится, что Cessna 172 – четырехместный самолет, используемый для тренировочных и развлекательных полетов – попал в аварию со смертельным исходом при неизвестных обстоятельствах в густо лесистой местности.

"Мы опустошены, узнав о внезапной кончине Глена де Фриса. Он принес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и своим товарищам по команде. Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут вызывать уважение и восхищение", – написали в Blue Origin.

Астронавт Blue Origin, бизнесмен Глен де Фрис погиб в авиакатастрофе
  • 13 октября корабль New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса совершил второй успешный суборбитальный полет, в космос слетал Уильям Шетнер – актер культового сериала Star Trek ("Звездный путь"). Вместе с Шетнером на борту корабля были Крис Бошуизен, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, а также соучредитель спутниковой компании Planet Labs и соучредитель исследовательской платформы Medidata Solutions Глен де Фрис, которые оплатили полет.

Наталия Медведева
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