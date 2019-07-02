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02.07.2019, 15:07

Командира будут судить за избиение военного до разрыва селезенки

Командира будут судить за избиение военного до разрыва селезенки - Фото
Фото: pixabay.com

Военнослужащему за избиение подчиненных грозит 7-10 лет тюрьмы

Дело против командира взвода Нацгвардии, избившего солдата до разрыва селезенки, направили в суд. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. 

Как установило следствие, в марте командир избил двух солдат на полигоне в Полтавском районе. Конфликт случился из-за того, что военнослужащий был недоволен работой своих подчиненных.

Позже командир еще раз избил одного из солдат, нанеся ему тяжелые травмы: разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Пострадавшему пришлось удалить орган. 

Военнослужащего взяли под арест без права внесения залога. Если его вину докажут, ему грозят от семи до десяти лет лишения свободы. 

Ранее в Одессе состоялся суд по делу нацгвардейцев, пострадавших в ДТП. 

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Теги: смерть, нацгвардия, избиение
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