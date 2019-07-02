Командира будут судить за избиение военного до разрыва селезенки

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Дело против командира взвода Нацгвардии, избившего солдата до разрыва селезенки, направили в суд. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как установило следствие, в марте командир избил двух солдат на полигоне в Полтавском районе. Конфликт случился из-за того, что военнослужащий был недоволен работой своих подчиненных.

Позже командир еще раз избил одного из солдат, нанеся ему тяжелые травмы: разрыв селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Пострадавшему пришлось удалить орган.

Военнослужащего взяли под арест без права внесения залога. Если его вину докажут, ему грозят от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Одессе состоялся суд по делу нацгвардейцев, пострадавших в ДТП.