Избиение раненых в ДТП нацгвардейцев: в Одессе состоялся суд

Фото: od.npu.gov.ua

Суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя и санкционировал арест подозреваемого, который 30 марта бил раненых в ДТП нацгвардийцев на проспекте Добровольского. Об этом сообщил в Facebook советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Задержанного подозревают в совершении преступления по признакам ч.3 ст.296, ч.2 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа и

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хулиганство).

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало уточнил LIGA.net, что подозреваемого взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

30 марта в Одессе автомобиль сбил трех бойцов Нацгвардии, которые патрулировали улицы. Один из них погиб. Двое нацгвардейцев госпитализованы. В автомобиле Opel, который совершил наезд, также трое травмированных. Водитель задержан. Погиб погиб военнослужащий Национальной гвардии Виталий Флоря 1996 года рождения.

31 марта глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании человека, которого подозревают в том, что он сразу после аварии подбежал к лежащим раненым нацгвардейцам и нанес им несколько ударов.