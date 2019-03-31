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Полиция нашла подозреваемого в избиении раненых нацгвардейцев

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Вчера, 30 марта, в Одессе трое нацгвардейцев патрулировали город, в них врезался автомобиль, один гвардеец погиб на месте, двое в тяжелом состоянии. Пока нацгвардейцы лежали на асфальте, к ним подошел неизвестный и начал их бить, пока женщина его не оттолкнула. Об этом сообщил в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

Аваков рассказал, что напавший на истекающих кровью нацгвардейцев сбежал с места трагедии до того, как приехала полиция и скорая.

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"Каким надо быть нелюдем!?? Что же ты за мразь такая? Как же тебя земля носит?", - написал Аваков.

Министр сообщил, что правоохранители искали нападавшего всю ночь и пол дня, он прятался, но его нашли. По словам Авакова, задержан ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины. Задержанный обвиняется по ст. 345 ч. 2: умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

30 марта в Одессе автомобиль сбил трех бойцов Нацгвардии, которые патрулировали улицы. Один из них погиб. Двое нацгвардейцев госпитализованы. В автомобиле Opel, который совершил наезд, также трое травмированных. Водитель задержан. Погиб погиб военнослужащий Национальной гвардии Виталий Флоря 1996 года рождения.

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Теги: арсен аваков, одесса, дтп, нацгвардия
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