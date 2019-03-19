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19.03.2019, 09:28

"Кому-то перешел дорогу": в Луганске ночью подорвали автомобиль

"Кому-то перешел дорогу": в Луганске ночью подорвали автомобиль - Фото
Луганск, иллюстративное фото, февраль 2019 года

Собеседники LIGA.net рассказали подробности инцидента

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Во временно оккупированном Луганске сегодня ночью подорвали автомобиль. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.

По словам луганчанина Сергея, его имя изменено в целях безопасности, звуки взрыва были слышны около 01:00.

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"Это произошло между домами №55 и 57, на востоке, улица Клубная, там две машины стояли рядом, одну подорвали, она сильно повреждена, почти в хлам, вторая частично. Пострадавших нет", - отметил Сергей.

Другой собеседник добавил, что машина, в которой сработало взрывное устройство, неизвестно, кому принадлежит, поскольку раньше ее не было заметно. "Видимо, кому-то перешел тут дорогу", - предположил он.

Фото: соцсети

Источник уточнил, что в соседних жилых домах в окнах с первого по третьи этажи вылетели стекла.

Он рассказал, что сразу после взрыва приехали силовики и оцепили место.

Луганчанка, которая слышала, звуки взрыва, подчеркнула: "Было сильно слышно, проснулась с одной мыслью – нужно  отсюда побыстрее валить, жить на пороховой бочке уже невозможно".

Комендантский час в городе действует с 23:00 до 06:00.

17 марта 2019 года сообщалось, что боевики запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска накануне проведения выборов президента, которые пройдут 31 марта 2019 года.

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Теги: боевики, взрыв, Луганск, автомобиль
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