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Консул Украины фигурирует в деле об изнасиловании в Молдове – СМИ

Консул Украины фигурирует в деле об изнасиловании в Молдове – СМИ - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
07.02.2020, 12:12

Заявление об изнасиловании написала 17-летняя девушка

Украинский консул в Бельцах (Молдова) фигурирует в деле об изнасиловании 17-летней местной девушки. Об этом сообщает молдавский ресурс СП.

По данным издания, несовершеннолетняя девушка написала заявление об изнасиловании на двух мужчин 37 и 38 лет. Консула отпустили в силу дипломатического иммунитета, другого фигуранта задержали на 72 часа.

СП пишет, что в Министерстве иностранных дел Украины им сообщили, что секретарь ведомства "открыл дисциплинарное производство", на время которого консула отстранили от исполнения обязательств.

По данным издания, МИД Молдовы просит, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время следственных действий.

В украинском МИД сразу не ответили на уточняющие вопросы корреспондента LIGA.net, попросив направить запрос о комментарии. Это сделано, ответа пока нет.

  • По состоянию на 7 февраля на сайте консульства сотрудниками числятся: Олег Евдокимов, Александр Сторожук и Михаил Гавинский.

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