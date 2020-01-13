СБУ: Консула Польши во Львове угрожали убить от имени журналиста

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СБУ установила лиц, которые от имени местных журналистов по электронной почте присылали угрозы убийства генеральному консулу Польши во Львове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, двое львовян занимались изготовлением Карт поляка на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского нацменьшинства. После обнародования в местных СМИ уличающих материалов подозреваемые решили отомстить журналисту, зарегистрировав электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

В ходе обысков обнаружены ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более €30 000. В ноутбуке сотрудники СБУ обнаружили доказательства, что именно с него направляли письмо с угрозами, также там хранились новые письма, в частности, непосредственно консулу Польши.

Продолжаются следственно-оперативные действия по ч. 2 ст 129 (угроза убийством).

7 января 2019 года во Львове вечером избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу.

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