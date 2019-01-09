Во Львове избили почетного консула Бельгии - СМИ

Ярослав Гарцула (фото - facebook/Ярослав Гарцула)

Во Львове вечером 7 января избили почетного консула Бельгии в Западном регионе Украины Ярослава Гарцулу. Об этом сообщает Zaxid.net.

Пресс-секретарь ГУ ЧП во Львовской области Светлана Добровольская подтвердила, что в полицию 7 января обратился 62-летний львовянин с жалобой о том, что около 21:00 неизвестный мужчина во время конфликта ударил его на проспекте Шевченко.

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"Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК. Решают вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы", - сказала Добровольская.

Она не уточнила, был ли Гарцула участником конфликта. По ее словам, полицейские устанавливают личность нападавшего.

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