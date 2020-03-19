Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при передаче секретных данных: фото

Фото 2 - пресс-служба СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации о технических разработках в судостроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники установили, что житель Николаевской области якобы вступил в контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. Агент, по данным СБУ, собирал информацию о деятельности одного из ведущих кораблестроительных предприятий, в частности его технических разработок.

Оперативники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ и задержали подозреваемого во время попытки передачи секретных данных по электронным каналам связи.

18 марта сообщалось, что СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда.

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