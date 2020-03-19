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Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при передаче секретных данных: фото

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при передаче секретных данных: фото - Фото
Фото 2 - пресс-служба СБУ
19.03.2020, 18:00

Оперативники Службы безопасности Украины задержали агента во время передачи секретной информации

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации о технических разработках в судостроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники установили, что житель Николаевской области якобы вступил в контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. Агент, по данным СБУ, собирал информацию о деятельности одного из ведущих кораблестроительных предприятий, в частности его технических разработок. 

Оперативники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ и задержали подозреваемого во время попытки передачи секретных данных по электронным каналам связи.

  • 18 марта сообщалось, что СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда.

Читайте также: Реформа или имитация. Как Зеленский предлагает изменить СБУ: семь главных пунктов

Владислав Сердюк
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