Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при передаче секретных данных: фото

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации о технических разработках в судостроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Оперативники установили, что житель Николаевской области якобы вступил в контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. Агент, по данным СБУ, собирал информацию о деятельности одного из ведущих кораблестроительных предприятий, в частности его технических разработок.
Оперативники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ и задержали подозреваемого во время попытки передачи секретных данных по электронным каналам связи.
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