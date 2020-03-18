СБУ подозревают экс-главу ГАИ в похищении экс-судьи Высшего хозсуда: видео

Сегодня, 18 марта, сотрудники Службы безопасности пресекли похищение судьи в отставке Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, похищение планировалось с целью получения выкупа.

В организации преступления правоохранители подозревают бывшего начальника Александрийского ГАИ УМВД в Кировоградской области.

В СБУ заявляют, что подозреваемый искал сообщника в среде криминальных кругов Кировоградской области и хотел, чтобы тот похитил судью в Киеве и удерживал в киевском гараже.

В Службе безопасности считают, что подозреваемый планировал заставить жену потерпевшего (секретаря Верховного суда) через сообщника заплатить $300 000 выкупа.

Сообщается, что правоохранители провели в Киеве имитацию похищения, а подозреваемого в заказе преступления задержали на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.189 (вымогательство) УК, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Читайте также: В Днепре КОРД "взял" ОПГ: подозревают в похищении предпринимателя