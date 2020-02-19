В Днепре КОРД "взял" ОПГ: подозревают в похищении предпринимателя

В Днепре сотрудники спецназа задержали четырех мужчин, которых подозревают в похищении директора предприятия и вымогательстве $300 000. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

18 февраля в полицию поступила информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину – директора одного из предприятий.

По словам замначальника областной полиции Тараса Воликова, члены преступной группы подъехали к офису женщины, а затем угрожали ей ножом и посадили в свое авто. Они требовали у нее $300 000.

Сотрудники спецназа заблокировали дорогу автомобилю и задержали подозреваемых. По версии следствия, ими оказались четверо жителей Днепра, двое из которых ранее были осуждены за разбойные нападения.

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