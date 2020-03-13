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Коронавирус. Из Украины пытались вывезти 2,5 тонны масок и респираторов: фото

Коронавирус. Из Украины пытались вывезти 2,5 тонны масок и респираторов: фото - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
13.03.2020, 14:20

В аэропорту Борисполь обнаружены четыре партии товаров противоэпидемического назначения

На фоне массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня пограничники в одном из терминалов аэропорта Борисполь обнаружили товары противоэпидемического назначения, которые были подготовлены для отправки в Китай, Францию Италию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники получили информацию о возможном вывозе медицинских масок через грузовой терминал аэропорта Борисполь.

Контрабанда медмасок в Борисполе: фото

Фото: dpsu.gov.ua

Во время проверки были обнаружены две партии товаров, среди которых находились медицинские маски и респираторы, которые экспортировали рейсами Киев-Доха-Пудун (Китай) и Киев-Рим. Всего для вывоза подготовили более 1,5 тонны груза.

Контрабанда в Борисполе: фото

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники сообщили о факте сотрудникам полиции. Вскоре после этого они зафиксировали еще две партии медицинских масок весом около одной тонны, поступивших в терминал для отправки во Францию.

  • 11 марта партию защитных медицинских масок выявили ночью на границе с Польшей военнослужащие Львовского погранотряда.
Арина Толина
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госпогранслужба фото контрабанда Борисполь медмаски респираторы
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