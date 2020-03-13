Коронавирус. Из Украины пытались вывезти 2,5 тонны масок и респираторов: фото

Фото: dpsu.gov.ua

На фоне массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 сегодня пограничники в одном из терминалов аэропорта Борисполь обнаружили товары противоэпидемического назначения, которые были подготовлены для отправки в Китай, Францию Италию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники получили информацию о возможном вывозе медицинских масок через грузовой терминал аэропорта Борисполь.

Фото: dpsu.gov.ua

Во время проверки были обнаружены две партии товаров, среди которых находились медицинские маски и респираторы, которые экспортировали рейсами Киев-Доха-Пудун (Китай) и Киев-Рим. Всего для вывоза подготовили более 1,5 тонны груза.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники сообщили о факте сотрудникам полиции. Вскоре после этого они зафиксировали еще две партии медицинских масок весом около одной тонны, поступивших в терминал для отправки во Францию.

п артию защитных медицинских масок выявили ночью на границе с Польшей военнослужащие Львовского погранотряда. 11 марта