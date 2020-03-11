Медицинская контрабанда. На границе обнаружили более 10 000 защитных масок: фото

На фоне массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 партию защитных медицинских масок обнаружили сегодня ночью на границе с Польшей военнослужащие Львовского погранотряда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Товар перевозил гражданин Украины в автомобиле марки Фольксваген. Украинец ехал в через пункт пропуска Устилуг.
Во время пограничного контроля, учитывая анализ рисков, пограничники вывели авто для дополнительной проверки. В результате осмотра совместно с таможенниками в двойном дне багажника иномарки было обнаружено два специально изготовленных тайника.
В них находились одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки.
Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке. Общая сумма конфиската составила почти 356 000 грн.
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