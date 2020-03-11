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11.03.2020, 10:20

Коронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фото

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Коронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фото
Коронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фото
Коронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фотоКоронавирус. Температурный скрининг на границе и реакция украинцев: фото

В Госпогранслужбе отметили, что только два человека отказались проходить температурный скрининг, но их удалось переубедить

В связи массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 пограничники за минувшие сутки проверили 110 000 человек, осуществляя температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину в пунктах пропуска через госграницу, а также КПВВ на линии разграничения на Донбассе и админгранице с временно оккупированным Крымом. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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По его словам, в начале всех этих мероприятий люди воспринимали необходимость проведения температурного скрининга "несколько с удивлением, а сейчас нормально к этому относятся".

"За этот период только два человека отказывались проходить температурный скрининг, но после убеждений нами и медиками согласились, чтобы им измерили температуру, которая у них была в норме", - отметил Демченко, уточнив, что пограничники обеспечены необходимыми средствами защиты при проведении температурного скрининга.

По данным Госпогранслужбы, при потребностях в ежедневном использовании медицинских масок и резиновых перчаток ведомство обеспечено ориентировочно до семи суток.

Уже две недели пограничники проводят все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса COVID-19 на территорию Украины. При температурном скрининге и оформлении граждан они используют бесконтактные пирометры, медицинские маски и одноразовые перчатки, в наличии - респираторы, изоляционные защитные костюмы, очки и антисептик для рук.

В настоящее время в Госпогранслужюе есть в наличии более 460 пирометров.

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Теги: госпогранслужба, фото, андрей демченко, коронавирус, COVID-19, температурный скрининг
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