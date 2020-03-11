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Коронавирус. Выздоровели более 65 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели более 65 000 человек: последние данные - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
11.03.2020, 07:18

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии - 10 149

По состоянию на 11 марта, в мире зарегистрировано 119 108 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4 284 – летальные, выздоровели 65 765 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 подтверждено в Италии – 10 149, умерли всего 691 человек, Франции - 1784, умерли 33 человека, Испании  - 1695, умерли 35, Германии – 1565, умерли двое больных.

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Арина Толина
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Германия франция италия коронавирус COVID-19
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