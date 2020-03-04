Коронавирус. На Закарпатье предотвратили контрабанду медицинских масок: фото

На фоне массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19 незаконное перемещение в Румынию через границу медицинских масок предотвратили пограничники Мукачевского отряда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Информацию о возможной противоправной деятельности на границе пограничники получили заранее от офицеров отдела внутренней и собственной безопасности.
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Фото: dpsu.gov.ua
Около 01:00 пограничный наряд, который патрулировал границу, обнаружил в нескольких десятках метров от госграницы пять полиэтиленовых пакетов. В них находились одноразовые медицинские маски.
Фото: dpsu.gov.ua
Всего правонарушители планировали переместить в Румынию 3650 штук таких изделий.
По предварительной информации, контрабандисты прибегли к бегству мотоциклом, на что указывают оставленные на почве следы разворота от транспортного средства.
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