Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса

Медицинские маски не спасут от коронавируса, а дают ложное ощущение безопасности. Надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ. Об этом сегодня на брифинге заявил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко.
"Не нужно использовать такие средства индивидуальной защиты как хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивый обман своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится коронавирус", - подчеркнул он.
Ляшко напомнил, что следует часто мыть руки, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиками. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.
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"Больной человек с симптомами - это как раз тот человек, которому нужно надевать хирургическую маску, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяется возбудитель инфекции", - напомнил он.
Ляшко передал призыв главного хирурга США, который отвечает за эпидситуацию, не использовать маски. По его словам, закупка в большом количестве масок, которые будут лежать по квартирам, приведет к тому, что на глобальном уровне их негде будет купить, когда в больницах введут масочный режим.
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