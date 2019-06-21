Кричали "ДНР, вперед!": в Украину не пустили двух ирландцев

Фото: dpsu.gov.ua

В Украину не пустили двух граждан Ирландии, в багаже которых пограничники обнаружили государственную символику РФ и георгиевские ленты. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчины 1998 по 1997 годов рождения прибыли из Дублина в аэропорт Борисполь.

Один из них в футболке с символикой РФ заявил, что в Украине планирует посетить свою девушку, однако, как выяснилось, обратной связи с ней у него нет.

Кроме того, по словам иностранца, накануне он находился в России.

Также у мужчин отсутствовали билеты на обратный рейс.

"Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: "ДНР, вперед!", - сказано в сообщении.

Впоследствии, при осмотре багажа ирландцев, пограничники обнаружили "предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер, в частности национальную символику РФ и георгиевские ленты".

Гражданам Ирландии запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

11 июня в Украину не пропустили гражданина России, гитариста группы "Бахыт-компот".