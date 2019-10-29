Крымские оккупанты оставили под арестом журналиста Гайворонского

Евгений Гайворонский (фото - Facebook)

Сегодня, 29 октября, в Ялте оккупанты оставили в силе решение об административном аресте на 15 суток в отношении журналиста и блогера Евгения Гайворонского. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексей Ладин.

Российские силовики задержали Гайворонского 22 октября. Оккупационная администрация Ялты арестовала его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.

Адвокат связывает арест Гайворонского с предыдущим задержанием активиста в марте 2019 года.

26 марта 2019 года Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позднее в тот же день оккупанты арестовали его на 12 суток за якобы употребление наркотических веществ без назначения врача и обязали пройти лечение от наркотической зависимости.

7 мая Гайворонского снова арестовали в Симферополе. Блогер назвал бредом обвинение в употреблении наркотиков.