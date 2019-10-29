Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Крымские оккупанты оставили под арестом журналиста Гайворонского

Крымские оккупанты оставили под арестом журналиста Гайворонского - Фото
Евгений Гайворонский (фото - Facebook)
29.10.2019, 22:47

Журналист арестован на 15 суток

Сегодня, 29 октября, в Ялте оккупанты оставили в силе решение об административном аресте на 15 суток в отношении журналиста и блогера Евгения Гайворонского. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексей Ладин.

Российские силовики задержали Гайворонского 22 октября. Оккупационная администрация Ялты арестовала его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.

Адвокат связывает арест Гайворонского с предыдущим задержанием активиста в марте 2019 года.

26 марта 2019 года Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств, позднее в тот же день оккупанты арестовали его на 12 суток за якобы употребление наркотических веществ без назначения врача и обязали пройти лечение от наркотической зависимости.

7 мая Гайворонского снова арестовали в Симферополе. Блогер назвал бредом обвинение в употреблении наркотиков.

Напишите нам
евгений гайворонский Крым ялта
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 