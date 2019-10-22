Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оккупанты в Ялте избили и арестовали журналиста Гайворонского

Оккупанты в Ялте избили и арестовали журналиста Гайворонского - Фото
Евгений Гайворонский (фото - Facebook Гайворонского)
22.10.2019, 20:53

Во время задержания Евгения Гайворонского несколько раз ударили лицом о полицейскую машину

Оккупационная администрация Ялты арестовала на 15 суток крымского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладена.

Гайворонского обвинили в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Ранее о задержании журналиста сообщила его сестра Дарья.

Она рассказала, что во время задержания Гайворонского несколько раз ударили лицом о полицейскую машину.

Около двух недель назад оккупанты вернули журналисту украинский паспорт, изъятый еще весной во время обыска в квартире.

Это уже не первое задержание Гайворонского.

Напишите нам
Крым оккупация ялта евгений гайворонский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 