Оккупанты в Ялте избили и арестовали журналиста Гайворонского

Евгений Гайворонский (фото - Facebook Гайворонского)

Оккупационная администрация Ялты арестовала на 15 суток крымского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Алексея Ладена.

Гайворонского обвинили в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Ранее о задержании журналиста сообщила его сестра Дарья.

Она рассказала, что во время задержания Гайворонского несколько раз ударили лицом о полицейскую машину.

Около двух недель назад оккупанты вернули журналисту украинский паспорт, изъятый еще весной во время обыска в квартире.

Это уже не первое задержание Гайворонского.