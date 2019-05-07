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07.05.2019, 23:17

Оккупанты в Крыму опять задержали блогера Гайворонского

Оккупанты в Крыму опять задержали блогера Гайворонского - Фото
Евгений Гайворонский (фото - Facebook)

Блогера задержали без протокола и предъявления обвинений

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В оккупированном Крыму российские силовики 7 мая снова задержали ялтинского журналиста, блогера Евгения Гайворонского. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что его задержали без протокола и предъявления обвинений, после чего предложили пройти на освидетельствование на наркотики.

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Сейчас Гайворонский находится в подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя, где сегодня будет рассматриваться его дело.

Отмечается, что на данный момент представители российских силовых структур в Крыму не комментировали задержание блогера.

26 марта проукраинского журналиста Гайворонского уже задерживали по подозрению в употреблении наркотических средств, позднее в тот же день подконтрольный России Мировой суд в Ялте арестовал блогера на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача). Кроме того, суд обязал Гайворонского пройти лечение от наркотической зависимости. Гайворонский назвал бредом обвинение в употреблении наркотиков.

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Теги: евгений гайворонский, Крым, задержание
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