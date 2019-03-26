В Крыму задержали проукраинского журналиста – СМИ

Евгений Гайворонский (фото - личный Facebook)

В Крыму задержали журналиста Евгения Гайворонского, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на журналистов, сообщивших и произошедшем на правах анонимности.

Оккупанты, как уточняется, задержали его "из-за наркотиков", однако, что именно ему инкриминируют – пока неизвестно.

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"Он мне позвонил пару часов назад. И очень коротко сказал: "У меня есть один звонок. Задержали. Вменяют наркотики", - рассказала знакомая Гайворонского.

"Я, естественно, задала вопрос, какие. Он сказал: "Анабиоиды". В 15:00 у меня суд. Все. В городском суде Ялты", – добавила она.

Гайворонский - ялтинский журналист и блогер, не поддерживающий аннексию Крыма. Он публиковал свои материалы, в том числе, в издании Крым.Реалии.

18 февраля Святошинский райсуд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы "уполномоченного представителя" президента РФ в оккупированном Крыму Олега Белавенцева.