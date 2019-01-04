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04.01.2019, 14:57

Лифт в Сумах, где погиб младенец, ремонтировали за 4 дня до этого

Лифт в Сумах, где погиб младенец, ремонтировали за 4 дня до этого - Фото
Пресс-служба полиции Сумской области

Электромонтер, по данным прокуратуры, сделал так, чтобы лифт ездил между этажами с открытой дверью

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Жители дома в Сумах, в котором 2 января в лифте погиб двухмесячный ребенок, за четыре дня до трагедии жаловались на его некорректную работу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

"Как выяснилось, 29 декабря 2018 года жители указанного подъезда в очередной раз пожаловались на некорректную работу подъемника", - сказано в сообщении.

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При этом, по информации прокуратуры, на вызов приезжал мастер-электромонтер ООО Горсумылифт, "который осуществил вмешательство в автоматизированную систему работы лифта, что позволило ему движение с открытой дверью".

2 января в результате некорректной работы лифта в одном из многоэтажных домов Сум погиб двухмесячный младенец.

По подозрению в причастности к аварийной ситуации задержаны электромеханик и директор ООО Горсумылифт.

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Теги: ремонт, ребенок, лифт, Сумы, младенец
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