Лифт в Сумах, где погиб младенец, ремонтировали за 4 дня до этого

Жители дома в Сумах, в котором 2 января в лифте погиб двухмесячный ребенок, за четыре дня до трагедии жаловались на его некорректную работу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
"Как выяснилось, 29 декабря 2018 года жители указанного подъезда в очередной раз пожаловались на некорректную работу подъемника", - сказано в сообщении.
При этом, по информации прокуратуры, на вызов приезжал мастер-электромонтер ООО Горсумылифт, "который осуществил вмешательство в автоматизированную систему работы лифта, что позволило ему движение с открытой дверью".
2 января в результате некорректной работы лифта в одном из многоэтажных домов Сум погиб двухмесячный младенец.
По подозрению в причастности к аварийной ситуации задержаны электромеханик и директор ООО Горсумылифт.