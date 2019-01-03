Прокуратура назвала возможных виновников гибели ребенка в Сумах

Фото: su.npu.gov.ua

По подозрению в причастности к аварийной ситуации с лифтом в Сумах, в результате которой погиб двухмесячный ребенок, задержаны электромеханик и директор ООО Сумыгорлифт. Об этом на брифинге сегодня сообщил руководитель прокуратуры Сумской области Виталий Матвийчук.

Представитель полиции, который также участвовал в брифинге, уточнил, что обрыва лифта не было, как об этом сообщалось ранее.

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Он описал ситуацию, повлекшую гибель ребенка: "Поднявшись на 9 этаж, мать вышла первой. Дедушка, когда вытаскивал коляску из лифтовой кабины, когда наполовину ее вытащил, двери лифта закрылись, и лифт осуществил движение вниз. Таким образом, коляска была заблокирована под углом 45 градусов между верхней частью лифта, то есть потолком, а также полом подъезда. Таким образом ребенок застрял. Дедушка пытался освободить ребенка, но у него ничего не получилось".

Согласно предварительной экспертизе, ребенок умер от асфиксии и перелома основания черепа.

По словам руководителя прокуратуры, причиной этой ситуации стали неправильные действия электромеханика ООО Сумыгорлифт.

Он рассказал, что в 2017 году был проведен капитальный ремонт лифта. Гарантийный срок его использования составлял 2 года, эксплуатационный – 4 года. Но, несмотря на это, лифт начал ломаться уже через полгода.

По предварительным данным, после жалоб жильцов, электромонтер сделал так, что лифт мог ездить между этажами при незакрытых дверях. По предположению прокуратуры, когда мужчина вывозил коляску на 9 этаже, кто-то на нижних этажах нажал кнопку вызова, и лифт произвольно поехал вниз.

Также подозревается директор Горсумылифта, который подписывал договора. Его действия квалифицированы по ч.2 ст. 272 (Нарушение требований к работам с повышенной опасностью) и ч.2 ст. 364-1 (Злоупотребление служебным положением) УК.

Электромонтер и директор предприятия задержаны. Завтра прокуратура подаст ходатайство о содержании их под стражей.

На вопрос журналиста, кто был второй стороной договора о капитальном ремонте лифта, прокурор назвал директора департамента инфраструктуры Сумского горсовета Григория Яременко.

Матвийчук также отметил, что в 2018 году был заключен еще один договор на ремонт лифта. Его подписали три стороны – руководство КП Сумытеплоэнергоцентраль, руководство ЖЭКа и ТОВ Сумыгорлифт.

"Мы не ставим точку и будем рассматривать вопрос о привлечении других лиц к юридической ответственности", - сказал руководитель прокуратуры.