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02.01.2019, 21:12

В Сумах с 9 этажа оборвался лифт с двухмесячным ребенком

В Сумах с 9 этажа оборвался лифт с двухмесячным ребенком - Фото
Фото: su.npu.gov.ua

Устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка

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В Сумах, в одном из многоэтажных жилых домов оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным ребенком. Он не выжил. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел сегодня, 2 января, около 16:00 в доме на улице Супруна.

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Как выяснили правоохранители, с ребенком был дедушка. Они возвращались с прогулки. Поднявшись на 9 этаж, мужчина вышел первым, чтобы вывезти коляску. В это время лифт внезапно оборвался.

По данному факту открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка.

В Тернополе в результате взрыва в квартире ручной гранаты один человек погиб, двое попали в больницу.

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Теги: дети, ребенок, лифт, Сумы
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