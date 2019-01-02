В Сумах с 9 этажа оборвался лифт с двухмесячным ребенком

Фото: su.npu.gov.ua

В Сумах, в одном из многоэтажных жилых домов оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным ребенком. Он не выжил. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел сегодня, 2 января, около 16:00 в доме на улице Супруна.

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Как выяснили правоохранители, с ребенком был дедушка. Они возвращались с прогулки. Поднявшись на 9 этаж, мужчина вышел первым, чтобы вывезти коляску. В это время лифт внезапно оборвался.

По данному факту открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка.

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