Ликвидирован канал незаконной легализации россиян в Киевской области – СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила организованную группировку, занимавшуюся противоправной легализацией иностранцев. Ее клиентами были граждане России и стран с повышенной террористической угрозой Ближнего Востока и Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, нелегалов могли использовать спецслужбы России для проведения подрывной деятельности в Украине.

Следствие считает, что незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области. В СБУ говорят, что чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов.

По данным правоохранителей, под его руководством участники схемы "гарантировали" иностранцам выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженца. Кроме того, дельцы якобы обещали нелегалам трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки.

Стоимость услуг составляла $10 000-15 000 с человека, в зависимости от страны происхождения, типа документа и сроков его оформления, сообщили в СБУ.

По данным следствия, часть нелегалов пыталась в дальнейшем уехать в страны ЕС.

В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник на получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере $10 000.

В результате обысков по местам работы и проживания задержанных правоохранители обнаружили около 13 млн в гривневом эквиваленте, сообщили в СБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу и принятии предложения неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Николаевской области пресечена деятельность российской агентурной группы, которая занималась разведкой и подрывной деятельностью.

Вадим Ребрина

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