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СБУ обезвредило агентурную группу спецслужб РФ в Николаевской области

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04.07.2022, 13:03
СБУ обезвредило агентурную группу спецслужб РФ в Николаевской области - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - LIGA.net)

В Николаевской области пресечена деятельность российской агентурной группы, которая занималась разведкой и подрывной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба СБУ

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По данным СБУ, в группу входили три человека, которые собирали разведданные о системе обороны причерноморских районов, в том числе о боевых позициях и перемещениях подразделений ВСУ и данных геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры.

Служба сообщает, что злоумышленники "привлекали близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов".

При обысках у российских агентов были обнаружены компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконных действий, сообщает спецслужба.

Задержанным объявлено о подозрении по трем статьям УК, включая государственную измену. 

Сергей Бережной
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