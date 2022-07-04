СБУ обезвредило агентурную группу спецслужб РФ в Николаевской области
В Николаевской области пресечена деятельность российской агентурной группы, которая занималась разведкой и подрывной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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По данным СБУ, в группу входили три человека, которые собирали разведданные о системе обороны причерноморских районов, в том числе о боевых позициях и перемещениях подразделений ВСУ и данных геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры.
Служба сообщает, что злоумышленники "привлекали близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов".
При обысках у российских агентов были обнаружены компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконных действий, сообщает спецслужба.
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