Госизмена: ГБР объявило о подозрении бывшему командиру подводной лодки "Запорожье"
Госбюро расследований объявило о подозрении в государственной измене бывшему командиру подводной лодки "Запорожье".
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Основанием для подозрения в ГБР назвали то, что в 2014 году после начала российской оккупации Крыма и блокирования подлодки "Запорожье" в Севастополе, командир сдал россиянам единственную украинскую субмарину без боя, изменил присяге и продолжил службу в Черноморском флоте РФ.
В настоящее время подозреваемый воюет против Украины на стороне оккупантов в должности заместителя командира четвертой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота, сообщило ГБР.
В случае признания виновным, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Из открытых источников известно, что командиром подлодки "Запорожье" в 2014 году был капитан первого ранга ВМС Украины Роберт Шагеев.
- 13 июня сообщалось, что мэр временно оккупированного Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России.
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