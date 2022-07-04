Госизмена: ГБР объявило о подозрении бывшему командиру подводной лодки "Запорожье"

Госбюро расследований объявило о подозрении в государственной измене бывшему командиру подводной лодки "Запорожье".

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Основанием для подозрения в ГБР назвали то, что в 2014 году после начала российской оккупации Крыма и блокирования подлодки "Запорожье" в Севастополе, командир сдал россиянам единственную украинскую субмарину без боя, изменил присяге и продолжил службу в Черноморском флоте РФ.

В настоящее время подозреваемый воюет против Украины на стороне оккупантов в должности заместителя командира четвертой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота, сообщило ГБР.

В случае признания виновным, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Из открытых источников известно, что командиром подлодки "Запорожье" в 2014 году был капитан первого ранга ВМС Украины Роберт Шагеев.

13 июня сообщалось, что мэр временно оккупированного Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России.

Сергей Бережной

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