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Госизмена: ГБР объявило о подозрении бывшему командиру подводной лодки "Запорожье"

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 12:46
Госизмена: ГБР объявило о подозрении бывшему командиру подводной лодки
Роберт Шагеев (Фото - ГБР)

Госбюро расследований объявило о подозрении в государственной измене бывшему командиру подводной лодки "Запорожье". 

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Основанием для подозрения в ГБР назвали то, что в 2014 году после начала российской оккупации Крыма и блокирования подлодки "Запорожье" в Севастополе, командир сдал россиянам единственную украинскую субмарину без боя, изменил присяге и продолжил службу в Черноморском флоте РФ.

В настоящее время подозреваемый воюет против Украины на стороне оккупантов в должности заместителя командира четвертой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота, сообщило ГБР.

В случае признания виновным, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Из открытых источников известно, что командиром подлодки "Запорожье" в 2014 году был капитан первого ранга ВМС Украины Роберт Шагеев. 

Сергей Бережной
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госбюро расследований государственная измена подводная лодка запорожье Роберт Шагеев
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