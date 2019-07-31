Ливия отпустила украинского моряка, он уже в Киеве

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

Благодаря усилиям дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, которого обвиняли в правонарушении, сообщил в twitter госсекретарь МИД Андрей Заяц.

Моряк находился в Ливии с 2016 года. Его имя и в каком правонарушении он обвинялся, Заяц не сообщил.

Ранее сообщалось, что Украина включила военнопленных моряков, содержащихся в РФ, в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и РФ.

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