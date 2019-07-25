"Поднимайтесь. Зачитаем вам". Как СБУ задержала танкер РФ: видео

СБУ опубликовала видео задержания российского танкера "NEYMA" в порту Измаил.

Сообщается, что сейчас украинская спецслужба проводит на задержанном корабле обыск. Изъяты документы, записи переговоров, бортовые журналы.

Танкер был задержан ранее сегодня.

В СБУ заявили, что этот "NEYMA" совместно с ФСБ РФ незаконно и вопреки международному морскому праву, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керч-Еникальского канала в Керченском заливе.

Это содействовало захвату украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа, которые на сегодняшний день незаконно удерживаются в России.