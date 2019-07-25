"Поднимайтесь. Зачитаем вам". Как СБУ задержала танкер РФ: видео

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Служба безопасности показала, как задерживала российский танкер в Измаиле

СБУ опубликовала видео задержания российского танкера "NEYMA" в порту Измаил. 

Сообщается, что сейчас украинская спецслужба проводит на задержанном корабле обыск. Изъяты документы, записи переговоров, бортовые журналы.

Танкер был задержан ранее сегодня.

В СБУ заявили, что этот "NEYMA" совместно с ФСБ РФ незаконно и вопреки международному морскому праву, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керч-Еникальского канала в Керченском заливе.

Это содействовало захвату украинских военных кораблей вместе с 24 членами экипажа, которые на сегодняшний день незаконно удерживаются в России. 

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Теги: сбу, Измаил, российский танкер
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