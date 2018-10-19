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19.10.2018, 19:25

Массовое убийство в Керчи: Рослякова похоронят после экспертиз

Массовое убийство в Керчи: Рослякова похоронят после экспертиз - Фото
Владислав Росляков Фото: скриншот с видео

Оккупанты опровергли, что планируют похоронить подозреваемого в отдельном секторе кладбища

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Подозреваемого в массовом убийства в Керченском политехническом колледже Владислава Рослякова похоронят после проведения всех экспертиз. Об этом заявил глава оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин, сообщает РИА Новости.

По его словам, место захоронения выберут родственники Рослякова.

"Информации о том, что его похоронят на отдельном секторе, нет, это ложная информация. Его похоронят после проведения всех экспертиз, сейчас еще проводятся мероприятия", - сказал Бороздин.

17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек, до 40 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. 

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Теги: похороны, колледж, кладбище, керчь, владислав росляков
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