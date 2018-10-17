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17.10.2018, 15:31

Взрыв в Керчи: подозреваемый покончил с собой

Взрыв в Керчи: подозреваемый покончил с собой - Фото
Владислав Росляков Фото: скриншот с видео

О мотивах поступка нападавшего пока информации нет

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Официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко рассказала, что личность молодого человека, напавшего на колледж, установлена. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, сообщает РБК.

Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Установить его личность удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

"Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье", — говорится в сообщении Петренко.

Также сообщается, что СК РФ переквалифицировал уголовное дело, возбужденное по статье "теракт", на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Согласно первоначальному осмотру тел, погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Ранее глава оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксенов заявлял, что, предположительно, напавший на колледж ученик покончил с собой.

Сегодня в здании политехнического колледжа в городе Керчь, который находится на самом востоке временно оккупированного Крыма, произошел взрыв, в результате которого погибли 10 человек, около 50 получили ранения.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что в колледже взорвалось "неустановленное взрывное устройство".

Директор техникума Ольга Гребенникова заявила, что в помещении колледжа неизвестные якобы расстреливали людей из автоматов.

Некоторые сайты сепаратистов, ссылаясь на очевидцев, также сообщают о стрельбе в здании техникума.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что следствие квалифицировало взрыв в керченском колледже как теракт

РБК со ссылкой на источник в российском МВД сообщил, что правоохранительные органы РФ подозревают в организации взрыва в керченском колледже ученика этого заведения.

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Теги: взрыв, теракт, самоубийство, ученик, керчь
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