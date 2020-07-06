Майор СБУ вымогал $3000 взятки за трудоустройство в спецслужбе - ГБР

Сотрудника СБУ после получения им части неправомерной выгоды

В Киеве задержали сотрудника СБУ по подозрению в получении взятки, которую он требовал за решение вопроса о трудоустройстве в ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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"По предварительной информации, сотрудник СБУ требовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за решение вопроса трудоустройства в СБУ", - сказано в сообщении.

6 июля следователи ГБР задержали майора СБУ после получения им части неправомерной выгоды в сумме $1000.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

19 мая в Николаевской области подполковника СБУ задержали по подозрению в получении взятки в $2000 и 10 тонн зерна.

Вадим Ребрина

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