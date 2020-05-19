Подполковника СБУ подозревают в получении взятки в $2000 и 10 тонн зерна

Задержание подполковника СБУ (Фото: пресс-служба офиса генпрокурора)

Сегодня, 19 мая, задержали подполковника Управления СБУ в Николаевской области по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы якобы потребовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств $2000 и 10 тонн зерна. За это он якобы пообещал не принимать мер по документированию факта выращивания предприятием сельхозкультур без продления договора аренды земельного участка.

В прокуратуре заявляют, что задержали сотрудника СБУ во время получения первой части взятки – $2000.

Отмечается, что сейчас в управлении СБУ в Николаевской области и по месту жительства подполковника проводятся обыски.

После проведения неотложных следственных действий, будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Уточняется, что в расследовании принимали участие прокуроры, следователи теруправления ГБР, при оперативном сопровождении ГУ внутренней безопасности СБУ.

15 мая сообщалось, что полиция задержала ректора и проректора одного из харьковских вузов по подозрению в получении взятки в размере 300 000 грн.