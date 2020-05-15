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В Харькове полиция задержала ректора одного из вузов: подозревают в коррупции

В Харькове полиция задержала ректора одного из вузов: подозревают в коррупции - Фото
Фото: npu.gov.ua
15.05.2020, 17:29

По данным следствия, чиновники требовали взятку от предпринимателя за согласие на аренду помещений университета

Полиция задержала ректора и проректора одного из харьковских вузов по подозрению в получении взятки в размере 300 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, чиновники требовали взятку от предпринимателя за согласие на аренду помещений университета. При этом деньги они требовали перечислить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

15 мая полиция провела обыск в помещении университета. "Установлено, что квитанцию о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор", - говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина
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