В Харькове полиция задержала ректора одного из вузов: подозревают в коррупции

Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала ректора и проректора одного из харьковских вузов по подозрению в получении взятки в размере 300 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным следствия, чиновники требовали взятку от предпринимателя за согласие на аренду помещений университета. При этом деньги они требовали перечислить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

15 мая полиция провела обыск в помещении университета. "Установлено, что квитанцию о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор", - говорится в сообщении.

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