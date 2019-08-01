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Майор ВСУ подозревается в краже более 400 литров топлива - ГПУ

Майор ВСУ подозревается в краже более 400 литров топлива - ГПУ - Фото
Фото: depositphotos.com
01.08.2019, 15:05

Генеральная прокуратура Украины подозревает, что майор хотел "прибрать к рукам" 60 литров бензина и 380 литров дизельного топлива

Военная прокуратура Черниговского гарнизона завершила досудебное расследование по делу майора вооруженных сил Украины, который, по данным следствия, хотел вывез из части более 400 литров топлива. Военнослужащий отвечал за тыловое обеспечение 1-й отдельной танковой бригады, дислоцированной в Черниговской области. Об этом на сайте сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Следствие установило, что майор, злоупотребляя своим служебным положением и используя свои полномочия, приказал подчиненным военнослужащим изъять из места хранения 60 литров бензина и 380 литров дизеля.

Как сообщает ГПУ, затем, воспользовавшись должностью, военный беспрепятственно ночью вывез 200-литровую бочку и 12 канистр топлива за пределы военной части.

Автомобиль и украденное имущество обнаружили и задержали благодаря объединенным действиям правоохранительных органов в 10 километрах от военной части, таким образом правоохранителям удалось предотвратить сбыт топлива третьим лицам. 

Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 3 ст. 410 уголовного кодекса Украины (хищение военного имущества военнослужащим с особым статусом со злоупотреблением должностным положением в особый период - ред.).

"Инкриминируемая статья предусматривает санкции в виде лишения свободны сроком от пяти до 12 лет", - заявляют в ГПУ. 

Ранее стало известно, что чиновники закупили для ВСУ 180 тонн некачественных консервов

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