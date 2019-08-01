Майор ВСУ подозревается в краже более 400 литров топлива - ГПУ

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Военная прокуратура Черниговского гарнизона завершила досудебное расследование по делу майора вооруженных сил Украины, который, по данным следствия, хотел вывез из части более 400 литров топлива. Военнослужащий отвечал за тыловое обеспечение 1-й отдельной танковой бригады, дислоцированной в Черниговской области. Об этом на сайте сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Следствие установило, что майор, злоупотребляя своим служебным положением и используя свои полномочия, приказал подчиненным военнослужащим изъять из места хранения 60 литров бензина и 380 литров дизеля.

Как сообщает ГПУ, затем, воспользовавшись должностью, военный беспрепятственно ночью вывез 200-литровую бочку и 12 канистр топлива за пределы военной части.

Автомобиль и украденное имущество обнаружили и задержали благодаря объединенным действиям правоохранительных органов в 10 километрах от военной части, таким образом правоохранителям удалось предотвратить сбыт топлива третьим лицам.

Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 3 ст. 410 уголовного кодекса Украины (хищение военного имущества военнослужащим с особым статусом со злоупотреблением должностным положением в особый период - ред.).

"Инкриминируемая статья предусматривает санкции в виде лишения свободны сроком от пяти до 12 лет", - заявляют в ГПУ.

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