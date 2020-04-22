Мемориальный центр Бабий Яр ответил на обвинения против режиссера Хржановского

Кадр из фильма "Дау". Фото: facebook.com/KulebaMykola

В киевском мемориальном центре Бабий Яр, художественным руководителем которого является российский режиссер Илья Хржановский, заявили, что все обвинения против него "сделаны на основании эмоций и субъективных мнений".

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Там подчеркнули, что Хржановский "известен своими кинематографическими проектами, посвященными исследованию природы и влияния тоталитарной советской системы на общество", а его фильмы были отмечены наградами и высокими оценками международных кинокритиков.

"Нынешнее появление негативных комментариев о деятельности Хржановского как режиссера связано с обнародованием его фильмов на онлайн-платформах. Мы не можем давать оценку этим фильмам и методам, которыми они созданы и, ждем проведения расследования и выводов соответствующей экспертизы, если таковая назначена", - сказано в сообщении.

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В мемориальном центре отметили, что "все обвинения, которые раздаются сейчас в адрес Ильи Хржановского, сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках и предположениях" и призвали дождаться выводов правоохранителей.

Сегодня прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по фактам пыток, которые могли быть причинены несовершеннолетним детям во время съемок в Харькове фильма Хржановского "Дау. Дегенерация".