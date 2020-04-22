В Харькове открыли уголовное дело из-за фильма российского режиссера

Ювенальные прокуроры Харьковской области открыли уголовное производство по фактам пыток, которые могли быть причинены несовершеннолетним детям во время съемок в Харькове фильма российского режиссера Ильи Хржановского "Дау. Дегенерация". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Также в уголовном деле фигурирует статья об изготовления или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия.
"По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий", - говорится с сообщении прокуратуры.
Там также допустили, что видео, из которого вырезаны эти кадры, "может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации".
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Кадры из фильма "Дау" на своей Facebook-странице опубликовала Елена Самойленко, которая изучает детскую нейропсихологию. Она также раскритиковала сцены с использованием младенцев, заявив, что в процессе их съемок могли быть нарушены права ребенка.
После этого детский омбудсмен Николай Кулеба написал в своем Facebook, что увиденные им кадры "ужасны", и сообщил, что обратился в полицию с просьбой расследовать обстоятельства съемок фильма. Он также отметил, что по его информации, в съемках использовались дети из детского дома. "Есть также и другие факты, требующие подтверждения", - написал он.
Илья Хржановский на данный момент является также художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.