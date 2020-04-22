В Харькове открыли уголовное дело из-за фильма российского режиссера

Кадр из фильма "Дау". Фото: facebook.com/KulebaMykola

Ювенальные прокуроры Харьковской области открыли уголовное производство по фактам пыток, которые могли быть причинены несовершеннолетним детям во время съемок в Харькове фильма российского режиссера Ильи Хржановского "Дау. Дегенерация". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Также в уголовном деле фигурирует статья об изготовления или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий", - говорится с сообщении прокуратуры.

Там также допустили, что видео, из которого вырезаны эти кадры, "может иметь признаки произведения, пропагандирующего культ насилия и жестокости или дискриминации".

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Кадры из фильма "Дау" на своей Facebook-странице опубликовала Елена Самойленко, которая изучает детскую нейропсихологию. Она также раскритиковала сцены с использованием младенцев, заявив, что в процессе их съемок могли быть нарушены права ребенка.

После этого детский омбудсмен Николай Кулеба написал в своем Facebook, что увиденные им кадры "ужасны", и сообщил, что обратился в полицию с просьбой расследовать обстоятельства съемок фильма. Он также отметил, что по его информации, в съемках использовались дети из детского дома. "Есть также и другие факты, требующие подтверждения", - написал он.

Илья Хржановский на данный момент является также художественным руководителем Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

Справка. Фильм "Дау" — это масштабный многосерийный проект российского режиссера Ильи Хржановского, основанный на мемуарах жены советского физика Льва Ландау. Фильм создавался больше десяти лет. В нем было задействовано больше 300 актеров. Основная часть съемок прошла в Харькове. "Дау" стал одним из самых ожидаемых кинопроектов, хотя до сих было лишь два показа — в Париже и закрытый показ в Киеве. Хржановский заявлял, что фильмы кинопроекта "Дау", а также все 700 часов отснятого хронометража будут доступны онлайн с середины апреля 2020 г.