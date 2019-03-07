Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 17:12

Месяц пытали человека: во Львове осудили четырех экс-милиционеров

Месяц пытали человека: во Львове осудили четырех экс-милиционеров - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Все четверо обвиняемых получили реальные сроки

Реклама
Реклама

Четверым бывшим сотрудникам Шевченковского районного отделения милиции Львова, которые на протяжении декабря 2011 года незаконно удерживали и пытали 32-летнего львовянина, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Действия фигурантов квалифицировали как пытки и превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Реклама

По результатам длительного судебного разбирательства, сегодня, 6 марта, Шевченковский районный суд Львова вынес обвинительный приговор, согласно которому все четверо приговорены к реальной мере наказания.

Трое получили сроки по 5 лет лишения свободы каждый, еще один - 3 года.

Вечером 5 марта пьяный полицейский-водитель Голосеевского райотделения полиции охраны ранил ножом инспектора патрульной полиции. Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные не проникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, Львов, пытки, милиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 