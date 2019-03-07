Месяц пытали человека: во Львове осудили четырех экс-милиционеров

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Четверым бывшим сотрудникам Шевченковского районного отделения милиции Львова, которые на протяжении декабря 2011 года незаконно удерживали и пытали 32-летнего львовянина, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Действия фигурантов квалифицировали как пытки и превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

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По результатам длительного судебного разбирательства, сегодня, 6 марта, Шевченковский районный суд Львова вынес обвинительный приговор, согласно которому все четверо приговорены к реальной мере наказания.

Трое получили сроки по 5 лет лишения свободы каждый, еще один - 3 года.

Вечером 5 марта пьяный полицейский-водитель Голосеевского райотделения полиции охраны ранил ножом инспектора патрульной полиции. Пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные не проникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.